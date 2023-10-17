Ночной фестиваль искусств «Дебаркадер» стартует в Челябинске 2 ноября

Главная тема этого года — музыка

Исторический музей Южного Урала анонсировал даты ежегодного фестиваля искусств «Дебаркадер-2023». Он пройдет с 2 по 6 ноября, и большая часть событий будет посвящена музыке.

Программа трех дней из пяти заполнена концертами и звуковыми перформансами в разных жанрах: от хип-хопа до инди-джаза, фанка и электроники.

Например, 3 ноября концерты посвящены музыкальному наследию 70-х и 80-х с рокабилли от группы Ghost Radio и кантри-роком от «Братьев Енотовых».

Уже 4 ноября играть будут представители современной челябинской сцены. Например, пианистка Юлия До с джаз-группой Water³, хип-хоп-банда «Теплоотдача» и команда челябинских диджеев Kosmo People.

Особенно организаторы отмечают музыкально-театральный девичник «О, Пять мужиков». Это моноспектакль Марии Козловой, которая будет играть на гитаре и рассказывать истории о пяти романтических отношениях. Какие-то смешные, какие-то грустные и трогательные.

Кроме музыки на фестивале будет и театральная программа. Гостем, например, станет дуэт Nebolet со своей постановкой Momento Mori.

Полная афиша фестиваля еще формируется, а информации о билетах пока нет.