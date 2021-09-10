В кинотеатре ТРЦ «Медь» покажут самые яркие рекламные ролики в жанре драмы, комедии и фантастики. Все ролики разбиты на три больших блока, каждый блок длится по 1,5 часа. Между ними зрителей ждет развлекательная программа со световым шоу, перформансами и фонтанами из шаров.
Мероприятие пройдет с 20:00 до 02:30.
Напомним, что автором киношоу является француз Жан Мари Бурсико. Он вместе с командой собирает шедевры мировой рекламы из разных уголков мира, а потом показывает в кинотеатре на большом экране. На таких показах ролики уже смотрят не в качестве рекламы, а как произведения искусства.