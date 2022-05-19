Ночь музеев — 2022 в Челябинске: куда сходить и что посмотреть

Аудиопроменад по ночному театру, примерка исторических костюмов и световое шоу на фасаде

21 мая пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». От Челябинска участвуют в ней не только музеи, но и театры и арт-пространства. В программе десятки мероприятий, мастер-классов и выставок. Мы выбрали самые интересные из них.



Выставка советской парфюмерии

Музей изобразительных искусств

Площадь Революции, 1

14:00—17:30

Билеты: 200 рублей за единый билет





фото: Музей изобразительных искусств

Открытие выставки советской парфюмерии состоится в субботу в Зале имени архитектора Александрова. В экспозиции собрано более 700 флаконов, среди них популярные советские ароматы и редкие духи, которым больше полувека.

Для гостей подготовят галерею запахов, где духи можно будет продегустировать. А вечером в 20:00 и в 22:00 в Уральском павильоне на мастер-классах участники создадут авторский парфюм из масел.

Открытая лекция об архитектуре

Летняя веранда ресторана «Камакура»

Цвиллинга, 38

15:00—16:30





В этом году Ночь музеев вышла за пределы выставочных залов. Лекцию о городской архитектуре решили провести на летней веранде рестобара, и такую локацию выбрали не просто так. Это самый центр Челябинска, поэтому разговор о градостроительстве будет сопровождаться яркими примерами из городского пейзажа.

Тема лекции — здания послевоенного периода. Гостям расскажут, откуда растут корни челябинской архитектуры, что за полвека изменилось, какие традиции сохранились, а что в городском убранстве было безвозвратно потеряно.

Бесплатные экскурсии в историческом парке

«Россия — моя история»

16:00—20:00

Вход свободный





фото: исторический парк «Россия — моя история»

21 мая все экспозиции мультимедийного парка будут бесплатными, а по трем залам пройдут тематические экскурсии. Через технологичные выставки можно будет окунуться в эпоху Рюриковичей или узнать про династию Романовых, или и то и другое. Вечером, в 18:00 пройдет кинолекторий. Предлагают посмотреть и обсудить фильм «Молодая гвардия» советского режиссера Сергея Герасимова.

Экскурсия по обновленному Театру кукол

Театр кукол

16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00

По записи





Фото: Марат Муллыев, ИА «Первое областное»

Артисты театра проведут экскурсию по обновленному зданию. Это возможность оценить только что отремонтированное помещение и увидеть цеха, где создают костюмы и декорации. Все желающие смогут еще и поучаствовать в создании новых кукол.

Всего будет пять групп по 15 человек, поэтому нужно успеть записаться.

Винтаж сегодня

Музей изобразительных искусств

Площадь Революции, 1

18:00

Билеты: 200 рублей за единый билет





фото: LFWteam

В музее проведут мастер-класс от стилиста Юлии Губановой. Специалист объяснит, есть ли место винтажным вещам в современном гардеробе, как гармонично сочетать мамино пальто с современной одеждой и где сейчас можно приобрести винтажные брюки.

В Челябинске, кстати, есть небольшой кластерный секонд с винтажными вещами Tribunalis, о нем мы рассказывали в подборке городских андеграундных пространств.

Этноконцерт и консультация стилиста в музее мусора

Немузей мусора

Комсомольский проспект, 6

19:00—00:00

Билеты: 200 рублей за все мероприятия музея





фото: #НЕМУЗЕЙМУСОРА

В зоне #небарахолки с 19:00 до 23:00 пройдут консультации от стилиста. Участникам помогут подобрать гардероб на примере вещей из маленького секонд-хенда музея. В 20:00 начнется лекция по подбору косметики, врач-дерматолог Эльмира Абдрахманова расскажет, как правильно подбирать средства для домашнего ухода.

Атмосферу задаст концерт этнической музыки с 21:00 до 21:30, а с 22:00 можно будет пройтись по выставочному пространству и осмотреть экспонаты из пластика, старой техники и мусора.

Акварельный скетчинг

Музей изобразительных искусств

Картинная галерея на Труда, 92а

21:30—22:30

Билеты: 200 рублей за единый билет





Фото: Музей изобразительных искусств



В зале с выставкой «Книга Квест» вечером проведут занятие по созданию акварельных скетчей. Это быстрый набросок, в котором легкими мазками передают общие черты и настроение картины. Рисунки в такой технике часто используют для книжных иллюстраций. Скетчи акварелью выходят светлыми и понятными, и в Ночь музеев можно попробовать сделать такую иллюстрацию самостоятельно.

«Три чуда в искусстве»

Музей изобразительных искусств

Картинная галерея на Труда, 92а

20:00—21:00

Билеты: 200 рублей за единый билет





На постоянной экспозиции в галерее перед гостями представят синтез сразу трех искусств: в единое целое сольется музыка, поэзия и живопись. В маленьком зале с гигантскими экранами на стенах покажут ожившие картины. Изображения будут двигаться под инструментальную музыку и стихи (нечто подобное устраивали на выставке работ Кандинского). Цель такого перформанса — передать атмосферу далекой Италии.



Арт-медитация

Музей изобразительных искусств

Картинная галерея на Труда, 92а

22:00—23:30

Билеты: 200 рублей за единый билет





Фото: Музей изобразительных искусств

Обсудить все свои впечатления после вечера в Музее искусств можно будет на сеансе арт-медитации с искусствоведом Екатериной Коляченко. Это формат беседы, где зрители делятся своими чувствами по поводу картин и вместе стараются их анализировать. Обсудить свои эмоции, обратить внимание на интересные детали или просто узнать, что значат картины, может любой зритель. В музее подчеркивают, что искусство для всех и научиться воспринимать его может каждый.

Ночь в театре

Театр «Манекен»

22:00, 23:00, 24:00





фото: Манекен+

В 2022 году к акции «Ночь музеев» присоединится театр «Манекен». В здании кинотеатра Пушкина пройдет ночной театральный марафон, здесь три раза подряд проведут аудиопроменад «Человек в театре».

Это необычный эксперимент, в котором действие происходит не на сцене, а в здании театра. Все участники надевают наушники и, ведомые голосом, путешествуют по залам и коридорам, смотрят в зеркала, пишут письма сами себе и отвечают на вопросы, которые давно их беспокоят. Получается своеобразная терапия и способ заново найти себя. Мест всего 18, поэтому нужно записываться заранее.

3D-мэппинг на здании музея

Исторический музей Южного Урала

22:00

Билеты: 100 рублей за единый билет





фото: Исторический музей Южного Урала

У Исторического музея устроят необычное световое шоу: все здание музея станет большим экраном, на который спроецируют специально разработанное видео. Ролик создали с учетом размеров и архитектуры здания. Изображение можно увидеть издалека с новой набережной.

Еще. С 15:00 до 22:00 на открытой эстраде музея будет работать фотозона «Хожу в русском», где любой желающий сможет примерить исторический костюм и сделать фото.

«Без мусора в голове»

Немузей мусора

Комсомольский проспект, 6

00:00 — 01:30

Билеты: 200 рублей за все мероприятия музея





фото: фильм «Без мусора в голове»



На ночном киносеансе в самом экологичном немузее будут показывать документалку Елены Летучей «Без мусора в голове» в двух частях. В фильме объясняют, почему человечество производит много отходов и как с этим бороться.

«Руками трогать!»

Центр исторического наследия ЮУЖД

20.05, 12:00—20:00

Билеты: 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно





фото: Центр исторического наследия ЮУЖД

В Музее Южно-Уральской железной дороги решили отменить одно из главных правил музея — «Руками не трогать». На новой выставке разрешат пощупать инструменты, которые использовали железнодорожники, и, конечно, прикоснуться к поездам разных эпох на открытой площадке.