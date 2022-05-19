21 мая пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». От Челябинска участвуют в ней не только музеи, но и театры и арт-пространства. В программе десятки мероприятий, мастер-классов и выставок. Мы выбрали самые интересные из них.
Выставка советской парфюмерии
Музей изобразительных искусств
Площадь Революции, 1
14:00—17:30
Билеты: 200 рублей за единый билет
фото: Музей изобразительных искусств
Открытие выставки советской парфюмерии состоится в субботу в Зале имени архитектора Александрова. В экспозиции собрано более 700 флаконов, среди них популярные советские ароматы и редкие духи, которым больше полувека.
Для гостей подготовят галерею запахов, где духи можно будет продегустировать. А вечером в 20:00 и в 22:00 в Уральском павильоне на мастер-классах участники создадут авторский парфюм из масел.
Открытая лекция об архитектуре
Летняя веранда ресторана «Камакура»
Цвиллинга, 38
15:00—16:30
В этом году Ночь музеев вышла за пределы выставочных залов. Лекцию о городской архитектуре решили провести на летней веранде рестобара, и такую локацию выбрали не просто так. Это самый центр Челябинска, поэтому разговор о градостроительстве будет сопровождаться яркими примерами из городского пейзажа.
Тема лекции — здания послевоенного периода. Гостям расскажут, откуда растут корни челябинской архитектуры, что за полвека изменилось, какие традиции сохранились, а что в городском убранстве было безвозвратно потеряно.
Бесплатные экскурсии в историческом парке
«Россия — моя история»
16:00—20:00
Вход свободный
фото: исторический парк «Россия — моя история»
21 мая все экспозиции мультимедийного парка будут бесплатными, а по трем залам пройдут тематические экскурсии. Через технологичные выставки можно будет окунуться в эпоху Рюриковичей или узнать про династию Романовых, или и то и другое. Вечером, в 18:00 пройдет кинолекторий. Предлагают посмотреть и обсудить фильм «Молодая гвардия» советского режиссера Сергея Герасимова.
Экскурсия по обновленному Театру кукол
Театр кукол
16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
По записи
Фото: Марат Муллыев, ИА «Первое областное»
Артисты театра проведут экскурсию по обновленному зданию. Это возможность оценить только что отремонтированное помещение и увидеть цеха, где создают костюмы и декорации. Все желающие смогут еще и поучаствовать в создании новых кукол.
Всего будет пять групп по 15 человек, поэтому нужно успеть записаться.
Винтаж сегодня
Музей изобразительных искусств
Площадь Революции, 1
18:00
Билеты: 200 рублей за единый билет
фото: LFWteam
В музее проведут мастер-класс от стилиста Юлии Губановой. Специалист объяснит, есть ли место винтажным вещам в современном гардеробе, как гармонично сочетать мамино пальто с современной одеждой и где сейчас можно приобрести винтажные брюки.
В Челябинске, кстати, есть небольшой кластерный секонд с винтажными вещами Tribunalis, о нем мы рассказывали в подборке городских андеграундных пространств.
Этноконцерт и консультация стилиста в музее мусора
Немузей мусора
Комсомольский проспект, 6
19:00—00:00
Билеты: 200 рублей за все мероприятия музея
фото: #НЕМУЗЕЙМУСОРА
В зоне #небарахолки с 19:00 до 23:00 пройдут консультации от стилиста. Участникам помогут подобрать гардероб на примере вещей из маленького секонд-хенда музея. В 20:00 начнется лекция по подбору косметики, врач-дерматолог Эльмира Абдрахманова расскажет, как правильно подбирать средства для домашнего ухода.
Атмосферу задаст концерт этнической музыки с 21:00 до 21:30, а с 22:00 можно будет пройтись по выставочному пространству и осмотреть экспонаты из пластика, старой техники и мусора.
Акварельный скетчинг
Музей изобразительных искусств
Картинная галерея на Труда, 92а
21:30—22:30
Билеты: 200 рублей за единый билет
Фото: Музей изобразительных искусств
В зале с выставкой «Книга Квест» вечером проведут занятие по созданию акварельных скетчей. Это быстрый набросок, в котором легкими мазками передают общие черты и настроение картины. Рисунки в такой технике часто используют для книжных иллюстраций. Скетчи акварелью выходят светлыми и понятными, и в Ночь музеев можно попробовать сделать такую иллюстрацию самостоятельно.
«Три чуда в искусстве»
Музей изобразительных искусств
Картинная галерея на Труда, 92а
20:00—21:00
Билеты: 200 рублей за единый билет
На постоянной экспозиции в галерее перед гостями представят синтез сразу трех искусств: в единое целое сольется музыка, поэзия и живопись. В маленьком зале с гигантскими экранами на стенах покажут ожившие картины. Изображения будут двигаться под инструментальную музыку и стихи (нечто подобное устраивали на выставке работ Кандинского). Цель такого перформанса — передать атмосферу далекой Италии.
Арт-медитация
Музей изобразительных искусств
Картинная галерея на Труда, 92а
22:00—23:30
Билеты: 200 рублей за единый билет
Фото: Музей изобразительных искусств
Обсудить все свои впечатления после вечера в Музее искусств можно будет на сеансе арт-медитации с искусствоведом Екатериной Коляченко. Это формат беседы, где зрители делятся своими чувствами по поводу картин и вместе стараются их анализировать. Обсудить свои эмоции, обратить внимание на интересные детали или просто узнать, что значат картины, может любой зритель. В музее подчеркивают, что искусство для всех и научиться воспринимать его может каждый.
Ночь в театре
Театр «Манекен»
22:00, 23:00, 24:00
фото: Манекен+
В 2022 году к акции «Ночь музеев» присоединится театр «Манекен». В здании кинотеатра Пушкина пройдет ночной театральный марафон, здесь три раза подряд проведут аудиопроменад «Человек в театре».
Это необычный эксперимент, в котором действие происходит не на сцене, а в здании театра. Все участники надевают наушники и, ведомые голосом, путешествуют по залам и коридорам, смотрят в зеркала, пишут письма сами себе и отвечают на вопросы, которые давно их беспокоят. Получается своеобразная терапия и способ заново найти себя. Мест всего 18, поэтому нужно записываться заранее.
3D-мэппинг на здании музея
Исторический музей Южного Урала
22:00
Билеты: 100 рублей за единый билет
фото: Исторический музей Южного Урала
У Исторического музея устроят необычное световое шоу: все здание музея станет большим экраном, на который спроецируют специально разработанное видео. Ролик создали с учетом размеров и архитектуры здания. Изображение можно увидеть издалека с новой набережной.
Еще. С 15:00 до 22:00 на открытой эстраде музея будет работать фотозона «Хожу в русском», где любой желающий сможет примерить исторический костюм и сделать фото.
«Без мусора в голове»
Немузей мусора
Комсомольский проспект, 6
00:00 — 01:30
Билеты: 200 рублей за все мероприятия музея
фото: фильм «Без мусора в голове»
На ночном киносеансе в самом экологичном немузее будут показывать документалку Елены Летучей «Без мусора в голове» в двух частях. В фильме объясняют, почему человечество производит много отходов и как с этим бороться.
«Руками трогать!»
Центр исторического наследия ЮУЖД
20.05, 12:00—20:00
Билеты: 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно
фото: Центр исторического наследия ЮУЖД
В Музее Южно-Уральской железной дороги решили отменить одно из главных правил музея — «Руками не трогать». На новой выставке разрешат пощупать инструменты, которые использовали железнодорожники, и, конечно, прикоснуться к поездам разных эпох на открытой площадке.