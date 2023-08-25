Ночь кино пройдет в 80 кинотеатрах Челябинской области

Бесплатный киномарафон стартует завтра вечером, 26 августа

Всероссийская акция «Ночь кино — 2023» проходит почти во всех муниципальных кинотеатрах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.



В программу бесплатного киномарафона в этом году включены три отечественных фильма, показавшие лучший результат в прокате: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». В Челябинске в «Ночи кино» принимают участие кинотеатр «Знамя», киноцентры «Победа» и «Импульс». Расписание сеансов лучше уточнять на официальных сайтах площадок.

«От Челябинской области на участие в Ночи кино подана 81 заявка. Фильмы в эти кинотеатры и кинозалы направлены. Пройдут и показы в парках Гагарина и Пушкина, видимо, уже одни из последних в этом сезоне», — пояснил директор киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев.



Во все кинотеатры в рамках акции «Ночь кино — 2023» вход свободный.





