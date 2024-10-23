«Ночь искусств» пройдет в Челябинске 3 ноября

В этом году акцию проведут под девизом «Россия объединяет»

В первый уик-энд ноября Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Музеи, театры, картинные галереи и библиотеки распахнут свои двери, чтобы познакомить челябинцев с культурной стороной города. Рассказываем, что и где можно будет посетить.

Исторический музей Южного Урала

Для челябинцев 3 ноября сделают бесплатный вход на постоянные экспозиции музея. По предварительной записи можно будет посетить творческие мастер-классы и лектории. Так, например, выступит скульптор Виктор Грачев, а в зале народного быта пройдет мастер-класс по линогравюре. В этот день музей будет работать до 22:00.

Государственный музей изобразительных искусств

В воскресенье, 3 ноября, музей будет работать с одиннадцати утра и до полуночи. За это время в «Уральском павильоне» проведут экскурсию по выставке «Уральский сфинкс», творческую встречу с Агнией Вязовской и «Поэтический слэм». Также челябинцам покажут моноспектакль об Александре Пушкине «Дуэль с императором», организуют лекции-дегустации советской парфюмерии «О море, море... Морская тема в парфюмерии» от искусствоведа Галии Малоушкиной и мастер-классы по росписи тельняшки и флористике.

На выставке «В фарватере Айвазовского» проведут экскурсии и интерактивные занятия для самых маленьких, покажут пластический перформанс от артистов Челябинского театра современного танца Влада Морозова и Елены Пришвицыной. А дизайнер одежды Евгений Синица проведет артист-ток и показ собственной коллекции «Шторм».





Челябинская филармония

В концертном зале «Родина» артист Владимир Хомяков исполнит на органе произведения Иоганна Себастьяна Баха. Концерт будет состоять из трех частей: вступительного слова исполнителя, музыкального часа и общения со слушателями. Начало программы — в 21:00.

Детская библиотека имени Маяковского

Юным челябинцам 3 ноября с 11 до 15 часов в библиотеке готовят осенний бал, вокальный концерт, мастер-классы по созданию картин в технике энкаустики и театральных масок. Также гостей Маяковки познакомят с историей кукольных театров.

Молодежный театр

Здесь акция пройдет на следующий день, 4 ноября. В 15:20 мероприятия начнутся с лекции «Детский постреволюционный театр Челябинска», затем продолжатся в 16:30 экскурсией по закулисью Молодежного. Завершится день показом театрального эскиза «А хочешь, я выучусь жить?» Это история про женщину, освободившуюся из тюрьмы и не нашедшую места в новом для нее мире.

Краеведческий музей Миасса

Присоединятся к акции и областные музеи. Так, в городском краеведческом музее Миасса 3 ноября проведут экскурсии по выставке «Маленькие предки. Детство на Южном Урале в эпоху бронзы», на которой можно познакомиться с найденными в области артефактами: украшениями из бронзы и кости, оружием, керамическими горшками.

Для детей проведут игру «Археологическое мемори», для взрослых — «Археоквиз», победители которого получат призы от музея-заповедника «Аркаим». Также готовят мастер-классы по гончарному и глиняному мастерству.

Площадки Магнитогорска

В Магнитогорском историко-краеведческом музее 3 ноября готовят открытие выставки «Свет Богородицы», игру-путешествие «Родина большая и малая», лекцию об истории строительства магнитогорского металлургического гиганта и творческие мастер-классы.

А в картинной галерее Магнитогорска проведут экскурсии по экспозициям «Осень-2024», «Между летом и зимой» и «Персональной выставке Анатолия Заборского». Кроме того, жителям готовят выступления молодых музыкантов, театральные постановки, творческие зоны и конкурсы.





Возрастное ограничение мероприятий «Ночи искусств» 6+.