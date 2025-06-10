Никита Сударь: «Надеюсь привезти из Челябинска новые идеи»

Музыкант и блогер ждет встречи с южноуральскими поклонниками

Челябинск в этом году стал одним из пяти городов-счастливчиков, которые примут грандиозное событие — VK Fest, который собирает на своей площадке ведущих блогеров, музыкантов и лидеров мнений. Одним из тех, кто приедет на Южный Урал, чтобы встретиться с челябинской молодежью, — и примет участие в фото- и автограф-сессии — станет музыкант, блогер и стример Никита Сударь.

— Никита, привет! ВК Фест в Челябинске ждет тебя, а чего ты ждешь от ВК Феста?

— Привет! Прежде всего жду хороших встреч. Мне подписчики уже вовсю пишут в соцсетях: «ждем», «приезжай скорее», «билеты купили сто лет назад»... И я в нетерпении. Очень хочется всех увидеть.

— Ты был уже в Челябинске?

— Да, по работе, с командой Димы Масленникова. Но мы, конечно, больше лазили по горам, по пещерам — сам город удалось посмотреть только из окна автомобиля. Поэтому сейчас хотелось бы, честно говоря, погулять ногами, просто пройтись по Челябинску пешком. Я надеюсь, пара часов свободных будет для этого. Буду благодарен, если мне подскажут, куда можно сходить и что посмотреть.

— Ну а если не успеешь, придется приехать еще раз...

— Верно.

— Никита, ты и блогер, и стример, и музыкант. Как все эти занятия в тебе умещаются? Влияет ли одно на другое?





— Я изначально музыкант, а все остальные занятия уже присоединились по жизни. Мне кажется, разные сферы друг друга взаимно обогащают, помогают генерировать идеи, вдохновляют.

— Получается, выгорание тебе не грозит — всегда есть возможность переключиться. А что вдохновляет на создание музыки? Как это вообще происходит — выбор темы для песни?

— Жизнь вдохновляет, события, люди, общение с подписчиками. Огромное им спасибо за неравнодушие, за вовлеченность. Я надеюсь, что Челябинск тоже подарит мне какие-то идеи.

— Какие планы на лето? Чего ждать аудитории от Никиты Сударя?





— Ну, сначала VK Fest — всех жду, всех люблю. Приходите — познакомимся лично офлайн: обнимемся, сфотографируемся, поболтаем. А если про все лето... Будет много музыки — обещаю.