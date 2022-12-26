Незрячий пианист Олег Аккуратов представит новую программу в Челябинской филармонии

В 2023 году совместно с челябинским оркестром музыкант запишет альбом

27 декабря пианист Олег Аккуратов исполнит свои новые композиции на сцене Челябинской филармонии. Аранжировки написаны специально для совместного выступления с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области. Новые сочинения войдут в совместный музыкальный альбом Аккуратова и челябинских музыкантов.



Кроме собственных композиций, незрячий музыкант впервые сыграет на сцене произведения джазового композитора Джорджа Гершвина и пианиста Александра Цвасмана.

Напомним, Олег Аккуратов не видит с рождения, но при этом обладает абсолютным слухом. Он занимается музыкой с трех лет. Пишет песни, снимается в клипах, а два года назад занял второе место в девятом сезоне шоу «Голос».



Начало концерта 27 декабря в 19:00 в концертном зале им. Прокофьева. 0+