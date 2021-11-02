Непонятно, как кататься: во дворе Челябинска установили модные качели

На строительство детской площадки и нового сквера потратили 15 миллионов рублей

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В сквере по адресу Комсомольский проспект, 112а обустроили новую прогулочную зону с детской площадкой. На территории появился батут и новые качели. Одни из качелей странной формы: состоят из окружности, которая наклоняется из стороны в стороны. Дети не спешат на них лезть. Ребята и их родители просто не понимают, как нужно кататься.



— Может, надо двум людям сесть по обеим сторонам и качаться, как на классических качелях?

— Только ухватиться не за что, — смеются родители.

— Видимо, нужно много детей, чтобы они сели по всей окружности и катались?

— А может, надо на них лечь? И ползти?

Старые покрышки, вкопанные в землю, смягчает удар конструкции

В администрации города объект называют балансером. На вопросы о том, как балансер нужно использовать, ответил глава Курчатовского района Сергей Антипин.



«Надо забраться на него ногами и идти пешком по кругу. Ребенка, конечно, лучше придерживать», — пояснил Сергей Антипин.

Показать, как это делается, глава района отказался. Мамы тоже боятся сами забираться на балансеры. Дети, заметив интерес к странным качелям, сначала гурьбой залезли на них, а после спешат слезть. Несмотря на то, что асфальт вокруг покрыли мягким прорезиненным слоем, падать все равно страшно.

Качели установили в рамках благоустройства сквера. Деньги выделили по проекту инициативного бюджетирования. На благоустройство потратили 15 миллионов рублей. Помимо детской площадки, в сквере по просьбам жителей построили большую парковку, проложили тропиночную сеть, а часть средств направили на озеленение и высадку многолетних растений.