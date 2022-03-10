«Не надо паники»: в Челябинске отменили концерт Лолиты

Причины переноса сообщил агент певицы

В Челябинске отменили концерт Лолиты Милявской. Он должен был состояться 9 марта в Театре оперы и балета, но в итоге мероприятие перенесли на 8 ноября 2022 года. Журналист Первого областного информагентства связался с агентом певицы.



Как сообщил агент, Лолита вынуждена перенести концерт по состоянию здоровья, певица заболела. 8 марта отменили выступление в Екатеринбурге по той же причине. Отменены концерты в Омске 11 марта и в Тюмени 12 марта. Судя по афише на официальной странице артистки, Лолита продолжит гастроли только в апреле.

«Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю. Поэтому прошу у вас ввиду очень личных обстоятельств не присутствовать на концертах по Уралу», — рассказала Лолита Милявская на своей странице в соцсетях.

В последние недели многие исполнители отменили концерты в Челябинске. Накануне стало известно об отмене концерта группы «Наив», а до этого изменили даты выступления Элджей, Гарик Сукачев и Борис Гребенщиков.