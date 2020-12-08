Названы лауреаты премии «Светлое прошлое» за 2020 год

XVII церемония вручения народной премии состоится 17 января 2021 года в Челябинском театре драмы.

Хоккеист Сергей Макаров, телеведущий Александр Масляков, шахматист Анатолий Карпов, лётчик-космонавт Максим Сураев, искусствовед Святослав Бэлза, актёр Александр Пороховщиков, джазовый дирижёр и композитор Анатолий Кролл, кинорежиссёр Глеб Панфилов, хоккеист и тренер Вячеслав Быков, конькобежка Лидия Скобликова, актёр Леонид Броневой, кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко, биатлонистка Светлана Ишмуратова — эти и многие другие знаменитые личности в разные годы становились лауреатами челябинской премии, аналогов которой в России нет.

В 2021 году церемония состоится в семнадцатый раз, её ведущим по традиции станут народный артист России Олег Митяев, народная артистка России, актриса театра им. Е. Вахтангова Марина Есипенко.

Из более пятидесяти номинантов, предложенных жителями Челябинской области, комиссия выбрала восемь лауреатов. Среди них самым знаменитым будет, по всей видимости, путешественник Фёдор Конюхов, который хоть и не является уроженцем Южного Урала и не учился здесь, но связывает с нашим краем свою просветительскую деятельность и является почётным гражданином Миасса.

Среди лауреатов также кикбоксёр, двукратный чемпион мира среди профессионалов, двукратный чемпион мира среди любителей, двукратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира, шестикратный чемпион России Сергей Богдан, этнограф и антрополог, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (он же Кунсткамера) Андрей Головнёв, генерал-майор МВД в отставке, создатель и начальник Челябинского юридического института МВД России Олег Нациевский.

В списке лауреатов и заместитель главы города Сочи (с 2008 по 2018 год) Ирина Романец, заслужившая почёт и уважение за организацию крупных международных событий, включая зимнюю Олимпиаду-2014 и чемпионат мира по футболу — 2018. Ирина Васильевна — выпускница Челябинского института культуры.

Кроме того, статуэтку лауреата — «Кентавр с цветком на груди» работы Эрнста Неизвестного — вручат журналисту, лауреату премии «Золотое перо России» Николаю Михайлову, тележурналисту, одному из создателей телеканала «Моя Планета» ВГТРК Николаю Табашникову и горному инженеру, профессору, действительному члену Академии горных наук и члену-корреспонденту Российской академии естественных наук Марине Рыльниковой.

Каждому из лауреатов 2020-го выслано приглашение на церемонию, все они выразили желание приехать, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой оргкомитет пока не готов огласить список гостей.

Церемония награждения премией «Светлое прошлое» традиционно проводится Фондом Олега Митяева при поддержке губернатора Челябинской области.