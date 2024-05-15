В Челябинской области в июне пройдут шестнадцать Сабантуев. Праздник окончания полевых работ отметят в Челябинске, Усть-Катаве, Миньяре, Сатке, Еманжелинске, Златоусте и других городах и поселках региона.

Сезон гуляний откроют в Челябинске. 25 мая здесь состоится детский Сабантуй. Следующие два — в Златоусте и Кыштыме.

Полный график Сабантуев по Челябинской области:

  • 25 мая — в Челябинске детский Сабантуй;
  • 1 июня — в Златоусте, горном парке имени П. П. Бажова;
  • 2 июня — в Кыштыме (детский Сабантуй) и Усть-Катаве;
  • 8 июня — в Челябинске, Миньяре, Красноармейском и Кунашакском районах;
  • 12 июня — в Нязепетровске;
  • 15 июня — областной Сабантуй в деревне Норкино, в Магнитогорске и Кусинском районе; 
  • 23 июня — в Верхнем Уфалее;
  • 29 июня — в Бишкиле, Катав-Ивановске и Нагайбакском районе;
Главный областной Сабантуй пройдет 8 июня в деревне Норкино в Аргаяшском районе.