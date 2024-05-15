Названы даты всех Сабантуев‑2024 в Челябинской области

Массовые гулянья запланированы на июнь

В Челябинской области в июне пройдут шестнадцать Сабантуев. Праздник окончания полевых работ отметят в Челябинске, Усть-Катаве, Миньяре, Сатке, Еманжелинске, Златоусте и других городах и поселках региона.

Сезон гуляний откроют в Челябинске. 25 мая здесь состоится детский Сабантуй. Следующие два — в Златоусте и Кыштыме.

25 мая — в Челябинске детский Сабантуй;

1 июня — в Златоусте, горном парке имени П. П. Бажова;

2 июня — в Кыштыме (детский Сабантуй) и Усть-Катаве;

8 июня — в Челябинске, Миньяре, Красноармейском и Кунашакском районах;

12 июня — в Нязепетровске;

15 июня — областной Сабантуй в деревне Норкино, в Магнитогорске и Кусинском районе;

23 июня — в Верхнем Уфалее;

29 июня — в Бишкиле, Катав-Ивановске и Нагайбакском районе;

Главный областной Сабантуй пройдет 8 июня в деревне Норкино в Аргаяшском районе.