Сезон гуляний откроют в Челябинске. 25 мая здесь состоится детский Сабантуй. Следующие два — в Златоусте и Кыштыме.
Полный график Сабантуев по Челябинской области:
- 25 мая — в Челябинске детский Сабантуй;
- 1 июня — в Златоусте, горном парке имени П. П. Бажова;
- 2 июня — в Кыштыме (детский Сабантуй) и Усть-Катаве;
- 8 июня — в Челябинске, Миньяре, Красноармейском и Кунашакском районах;
- 12 июня — в Нязепетровске;
- 15 июня — областной Сабантуй в деревне Норкино, в Магнитогорске и Кусинском районе;
- 23 июня — в Верхнем Уфалее;
- 29 июня — в Бишкиле, Катав-Ивановске и Нагайбакском районе;
Главный областной Сабантуй пройдет 8 июня в деревне Норкино в Аргаяшском районе.