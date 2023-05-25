Наталья Гончарова выступит в заглавной партии оперетты «Сильва» в Челябинске

Это первая главная роль вокалистки

Лауреат международного конкурса Наталья Гончарова получила заглавную партию в оперетте «Сильва» Имре Кальмана и впервые споет ее 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского театра оперы и балета.

Наталья Гончарова два года стажировалась в оперной труппе, в 2020 году вошла в основной состав, исполнив буквально все второстепенные партии.

«Оперетта — это сложный жанр! Важно не только петь, но и говорить как драматический артист. Нужно через слова верно передавать образ и подтекст, который заложен. Мы, певцы, привыкли: встал — спел. Тут же необходима и хореографическая подготовка. И это не только танцы. Даже просто сидеть на стуле нужно правильно, передавать эмоции через осанку и движения рук», — объясняет артистка.

Спектакль «Сильва» в Челябинском театре оперы и балета был поставлен в 2004 году режиссером и художником Андреем Сергеевым.

Напомним, с 27 мая по 10 июня в Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Приезжает Большой театр оперы и балета Республики Беларусь со спектаклями «Лебединое озеро» и «Анна Каренина». Челябинский театр оперы и балета 27 и 28 мая представит премьеру балета «Раймонда».