Блогер Настя Ивлеева во время своего влога подарила рэперу Элджею книгу «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума». Руководство написала челябинский комик и блогер Наталья Краснова. Книга — подарок на несостоявшуюся годовщину свадьбы двух знаменитостей, они развелись в сентябре 2021 года.
Сама Наташа Краснова отреагировала на такой подарок в социальных сетях:
«Настя Ивлеева подарила Элджею книгу. По выражению лица Элджея сложно сказать что-то однозначное. Как будто он и рад, и не рад одновременно. Вот такой вот развод: ожидал часы за 10 млн, а получил книгу», — пишет Наталья.
Наташа Краснова — стендап-комик, блогер-миллионник и автор 14 книг об отношениях и семейной жизни. Самая популярная из них — «Бывшие», в ней писательница рассказывает о разных типажах мужчин и объясняет, чем могут грозить отношения с ними.