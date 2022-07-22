Настя Ивлеева подарила Элджею книгу о разводе челябинского блогера

Этот момент известная ведущая запечатлела на видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Блогер Настя Ивлеева во время своего влога подарила рэперу Элджею книгу «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума». Руководство написала челябинский комик и блогер Наталья Краснова. Книга — подарок на несостоявшуюся годовщину свадьбы двух знаменитостей, они развелись в сентябре 2021 года.



Сама Наташа Краснова отреагировала на такой подарок в социальных сетях:

«Настя Ивлеева подарила Элджею книгу. По выражению лица Элджея сложно сказать что-то однозначное. Как будто он и рад, и не рад одновременно. Вот такой вот развод: ожидал часы за 10 млн, а получил книгу», — пишет Наталья.

Наташа Краснова — стендап-комик, блогер-миллионник и автор 14 книг об отношениях и семейной жизни. Самая популярная из них — «Бывшие», в ней писательница рассказывает о разных типажах мужчин и объясняет, чем могут грозить отношения с ними.