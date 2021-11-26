Универсальную научную библиотеку Челябинска отметили дипломом Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению за проект «Наследие Моргенштерна». И речь не о популярном исполнителе, а о выдающемся библиографе Исааке Моргенштерне. Работа победила в номинации «Лучший мультимедийный проект».
«Наследие Моргенштерна» — это электронная коллекция работ талантливого библиографа, которую подготовил информационно-библиографический отдел библиотеки. Всего в коллекции 417 документов. Целью было создать максимально полное собрание работ автора.
Исаак Григорьевич Моргенштерн — доктор педагогических наук, автор «Профессионального кодекса библиографа» и известный библиографовед. Научная работа полностью посвящена его исследованиям и работе в сфере составления библиографических перечней и указателей.
Исследователь почти 40 лет проработал в Челябинском институте культуры, а на базе научной библиотеки Челябинска занимался наукой.