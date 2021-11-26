«Наследие Моргенштерна» челябинской научной библиотеки стало лучшим мультимедийным проектом

Жюри Всероссийского конкурса научных работ наградило проект дипломом

Универсальную научную библиотеку Челябинска отметили дипломом Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению за проект «Наследие Моргенштерна». И речь не о популярном исполнителе, а о выдающемся библиографе Исааке Моргенштерне. Работа победила в номинации «Лучший мультимедийный проект».



«Наследие Моргенштерна» — это электронная коллекция работ талантливого библиографа, которую подготовил информационно-библиографический отдел библиотеки. Всего в коллекции 417 документов. Целью было создать максимально полное собрание работ автора.

Исаак Григорьевич Моргенштерн — доктор педагогических наук, автор «Профессионального кодекса библиографа» и известный библиографовед. Научная работа полностью посвящена его исследованиям и работе в сфере составления библиографических перечней и указателей.

Исследователь почти 40 лет проработал в Челябинском институте культуры, а на базе научной библиотеки Челябинска занимался наукой.