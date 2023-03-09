Наше женское кино: «Поехавшая» обгоняет в прокате «Эскортницу»

Оба фильма вышли на большие экраны 8 марта

Главной новинкой ближайших выходных, по данным Бюллетеня кинопрокатчиков, станет отечественная комедия «Поехавшая». За первый день проката эта милая история обогнала не только «Эскортницу» с Дмитрием Нагиевым, но и «Нюрнберг», и «Праведника».



«Поехавшая» — роудмуви о приключениях девушки, которая отправилась в путешествие по России на велосипеде, но в названии легко читается каламбур. Десять тысяч километров до Магадана с таксой в прицепе — трудно придумать что-то более безумное. Нам предлагают милую комедию о том, что все люди разные, но в основном хорошие, а путешествовать на велосипеде — иногда трудно, но в основном интересно и весело.Неслучайно выбрана и дата старта в прокате — 8 марта. Одновременно на экраны вышла другая отечественная картина с Дмитрием Нагиевым и Анной Старшенбаум — «Эскортница», о приключениях девушек несерьезного поведения в Дубае, но она не вызвала таких зрительских симпатий, как девушка на велосипеде. По данным Единой автоматизированной информационной системы, «Поехавшая» уверенно лидирует по сборам: фильм собрал за неполные два дня больше 2 миллионов рублей в России и 43 000 рублей в кинотеатрах Челябинской области (доля в прокате — 27%). «Эскортница» — на скромном шестом месте (с 3%). Социологам можно делать свои выводы о столкновении таких разных женских образов и их популярности в массовом сознании.