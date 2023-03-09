Главной новинкой ближайших выходных, по данным Бюллетеня кинопрокатчиков, станет отечественная комедия «Поехавшая». За первый день проката эта милая история обогнала не только «Эскортницу» с Дмитрием Нагиевым, но и «Нюрнберг», и «Праведника».
Неслучайно выбрана и дата старта в прокате — 8 марта. Одновременно на экраны вышла другая отечественная картина с Дмитрием Нагиевым и Анной Старшенбаум — «Эскортница», о приключениях девушек несерьезного поведения в Дубае, но она не вызвала таких зрительских симпатий, как девушка на велосипеде. По данным Единой автоматизированной информационной системы, «Поехавшая» уверенно лидирует по сборам: фильм собрал за неполные два дня больше 2 миллионов рублей в России и 43 000 рублей в кинотеатрах Челябинской области (доля в прокате — 27%). «Эскортница» — на скромном шестом месте (с 3%). Социологам можно делать свои выводы о столкновении таких разных женских образов и их популярности в массовом сознании.