Зачем искусство голубям: в Челябинске выставили арт-объекты для птиц

В экспозиции — игрушки для ворон, картины для воробьев и музыка для пернатых

В усадьбе Рябинина началась «Птичья биеннале». В подвале старинного особняка разместили арт-объекты, которые создали не для людей, а для птиц.

Авторы не знают птичьего языка, не понимают, о чем думают птицы, но с помощью объектов пытаются наладить коммуникацию с пернатыми, а еще вынести современное искусство за пределы человеческого.



«Если живописец пишет картинку для человека, он работает с человеческим восприятием. Он использует цвета, видимые человеку, образы, понятные человеку, темы... Мы решили поставить эксперимент и предлагаем художникам... создать качественное (насколько это возможно) художественное произведение для совершенно иного вида живых существ, для того, кто обладает радикально другим восприятием»,— сказано в Манифесте «Птичьей биеннале».

В подвале собраны гнезда, кормушки, игрушки для пернатых. На печке стоит фигура кота, на подоконнике выстроились деревянные воробьи, а в углу спрятали гнездо со светящимися яйцами. Перед тем как попасть на выставку-документацию, все работы помещали на улицу — например в парк, чтобы увидеть, как птицы будут с ними взаимодействовать.

Перед созданием арт-объектов художник выясняет, что известно про птиц (а известно не так уж много). Например, знаете, что голуби могут отличать стили абстрактного искусства? Ученые смогли научить птиц этому, и голуби после эксперимента различали картины Клода Моне и Пабло Пикассо.

Одна из участников биеннале Юлия Андреева (Москва) написала музыку для голубей. Птицы слышат звуки в определенном диапазоне, с определенной тональностью. Учитывая это, Юля написала длинный трек с треском, стуком и гулом. Человеческому уху звуки чужеродны и непонятны.

Арт-объект «Куб», автор — Алексей Клюква. Пока в разобранном состоянии, позже обещают собрать

У самой двери лежит арт-объект «Куб» — разобранная клетка из веток. В центр клетки подвешена мисочка с семечками. Расстояние между прутьями небольшое, но внутрь могут залететь синицы и воробьи. А вот вездесущие голуби уже не пролезут и не смогут отобрать лакомство.

Картина из семечек подсолнуха «Птичий след». Автор Елена Иванова (Великий Новгород)

Самый простой способ привлечь внимание птиц — добавить в арт-объекты орешки или другое лакомство. Но даже это не всегда срабатывает. Вот картина «Птичий след» Елены Ивановой — лапка птицы выложена семечками. Черные скорлупки приклеены на полотно урбечем, но когда картину вешали на улице, она совсем не привлекала птиц — ни одно семечко не съедено.

«Тогда мы думаем, почему так. Может, дело в полотне? Была идея натереть холст соком травы. Или повесить картинку не вертикально, а горизонтально, чтобы птицам было удобнее есть. Мы делаем много плохого искусства для птиц, находимся в стадии поиска, экспериментируем», — объясняет автор проекта Алексей Клюква.

Художник Алексей Клюква



Проект «Птичья биеннале» появился в 2021 года в Екатеринбурге. Все началось со странного эксперимента: Алексей Клюква пошел в парк, положил на асфальт бумагу, а вокруг расставил баночки с раствором акварели. В центр художник начал кидать семечки, надеясь привлечь голубей. Птицы долго время ходили вокруг, жадно поглядывая на еду, но не решались ступить на бумагу. Когда один из голубей все-таки пересек черту, остальные тоже бросились на полотно, опрокинули банку с краской и оставили на бумаге сотни отпечаток лап. Картина, получившаяся в результате, теперь на выставке.

«Это можно назвать катарсическим мероприятием для птиц. Они что-то осознали. Мы в галереях видим искаженную реальность, которую нам показывает художник. Вот висит картина с синим слоном — мы думаем: „Что хотел сказать художник?" Голуби увидели мои холсты, баночки и задумались: „Почему человек бросает семечки куда-то не туда?“ Возможно, в процессе что-то поняли. Но я не знаю что», — рассказывает Алексей Клюква.

Алексей Клюква во время эксперимента с голубями

Проект вызывает много вопросов. Как голуби прочтут «Голубиную книгу», написанную человеком, пусть и отпечатками лапок? Смогут ли птицы понять, что овал на картинке — это яйцо? Узнают в странной серой скульптуре кошку? Почти все вопросы остаются без ответа.

«Мы работаем в постоянном состоянии абсурда. На нас сыпется много критики, потому что многие считают, что птицы не обладают сознанием и не способны воспринимать искусство как таковое. У них нет понятия „искусства“. И мы с этим работаем, пытаемся перенести понятные нам символы в мир птиц», — объясняет Алексей Клюква.

В углу спрятано гнездо со светящимися яйцами

«Птичья биеннале» будет работать до 29 июля. В ближайшие недели на площадке проведут несколько экскурсий, информацию о них опубликуют в соцсетях усадьбы Рябининых.