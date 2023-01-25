Народные коллективы Челябинской области поддержат федеральными грантами

Деньги будут распределять на конкурсной основе

Правительство России запустило новую программу грантовой поддержки коллективов народного и фольклорного творчества. На эти цели из бюджета ежегодно будет выделяться по 100 млн рублей, сообщили сегодня, 25 января, в пресс-службе кабинета министров.

На столичные субсидии смогут рассчитывать как профессиональные, так и любительские ансамбли. Средства грантов можно будет направить на создание новых программ, проведение гастролей, организацию мастер-классов и проведение фольклорных экспедиций.

Гранты будут распределять на конкурсной основе. Их размер будет зависеть от стоимости победивших проектов. Предполагается, что каждый год субсидии смогут получать от 15 до 25 коллективов.

По данным Челябинского областного центра народного творчества, на Южном Урале насчитывается около 4 тысяч самодеятельных коллективов, из них 120 — фольклорные.