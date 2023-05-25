«Наконец мы можем позволить себе „Раймонду“» — балетмейстер Юрий Клевцов о премьере в Челябинске

﻿Рассказываем, как в Театре оперы и балета готовятся к первому показу и фестивалю «В честь Екатерины Максимовой»

«„Раймонда“ — это мировой шедевр, поставить который может только крупный, уважаемый театр, имеющий труппу артистов высокого уровня. Мы наконец можем себе позволить „Раймонду“»,

— подчеркивает Юрий Клевцов, хореограф-постановщик премьеры.

«В нашей версии „Раймонды“ восточный султан Абдерахман — не злодей-искуситель, который пытается похитить главную героиню. Он искренне влюблен и по-рыцарски сражается за свою возлюбленную. Его партия — сжатая, агрессивная, насыщенная, сложная. Новые элементы появились и в партии Жана де Бриена»,

— добавляет Юрий Клевцов.

«Нам захотелось воссоздать атмосферу средневекового замка — с праздниками, танцами, рыцарскими турнирами. Мы ставим сказку, где есть прекрасная дама и рыцарь. Это помогло нам создать максимально колоритную картинку на сцене. Технологии не стоят на месте, в нашем распоряжении и световые эффекты, и видеопроекции»,

— говорит художник спектакля Олег Молчанов.

На большой сцене Театра им. Глинки идут последние репетиции балета «Раймонда». 27 и 28 мая громкая премьера откроет ежегодный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Невероятно сложный спектакль ставят на челябинской сцене впервые, так что премьеру можно назвать двойной.Балетмейстер отмечает, что в челябинской постановке стремятся сохранить дух классической версии балета Мариуса Петипа. Однако сценические технологии и сами артисты постоянно совершенствуются, так что нужно идти в ногу со временем. Поэтому некоторые партии стали сложнее, особенно мужские. Ответственные роли достались ведущим солистам труппы. В образе Раймонды в первый премьерный день выступит Лири Вакабаяси, а во второй — Екатерина Хомкина-Сафронова. Партию благородного рыцаря Жана де Бриена исполнят Алексей Шакуро и Валерий Целищев. А под чалмой экзотического царя Абдерахмана будут Кубаныч Шамакеев и Александр Кочетков. Любопытно, что сам Юрий Клевцов в Большом театре танцевал именно эту партию, а потому смело ее усложнил и разнообразил дополнительными элементами.Напомним либретто. В средневековом замке прекрасная и благородная Раймонда празднует именины. Девушка помолвлена с рыцарем Жаном де Бриеном, который отправляется в военный поход. А в это время в замке появляется сарацинский царь Абдерахман. Очарованный, царь дарит девушке дорогие подарки, но Раймонда остается верна своему рыцарю. Тогда Абдерахман пытается выкрасть красавицу, и в это время Жан возвращается со своего военного похода. В дуэли он убивает сарацинского царя, и в замке отмечают свадьбу счастливых возлюбленных.«Раймонда» — первый балет, заказанный Александру Глазунову. После смерти Чайковского дирекции императорских театров срочно нужен был композитор, который создавал бы балеты на заказ. Глазунов, как ученик Римского-Корсакова, подошел идеально. И первый же балет, «Раймонда», стал его лучшим сочинением.Классический императорский балет «Раймонда» изобилует танцевальными партиями не только для солистов, но и всего кордебалета. В действии очень много внимания и времени отдается второстепенным персонажам, какие-то даже выходят на сцену в соло.Сценографически «Раймонда» погружает зрителей в средневековую сказку.Напомним, премьера балета «Раймонда» состоится 27—28 мая на сцене Театра оперы и балета. Возрастные ограничения спектакля 12+.