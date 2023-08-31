Накануне учебного года в прокат выходит семейный фильм «Чижик‑Пыжик возвращается»

В нем играет актриса родом из Кыштыма Инга Оболдина

Режиссер Элина Суни поставила перед собой хорошую амбициозную задачу привести в кино зрителей семьями: возможно, после «Чебурашки» у них пока не случилось такого повода.



«Если бы я был зрителем этого фильма, я бы отметил удачное сочетание простого сюжета и известных истин: добро побеждает зло, дружба помогает преодолеть любые преграды, надо верить в чудеса — с современными и близкими нам, сегодняшним детям, темами блогеров, гаджетов, школьного буллинга»,

— так объяснял главную мысль фильма 11-летний актер Миша Мяло в интервью РИА.

31 августа во всех кинотеатрах Челябинска состоится премьера нового отечественного семейного фильма «Чижик-Пыжик возвращается». Это первый почти за 30 лет детский фильм Киностудии имени Горького.Очень милая приключенческая история про школьников из Екатеринбурга, которые приезжают на экскурсию в Петербург и становятся свидетелями кражи знаменитого Чижика-Пыжика на Фонтанке. Главные герои — скромный Лева и юный блогер Дана (Миша Мяло и Александра Бабаскина) — ведут свое расследование, не переставая вести онлайн-трансляцию.Фильм «Чижик-Пыжик» выходит на экраны сегодня, во всех кинотеатрах Челябинска и области. 6+