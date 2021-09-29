Начинающие режиссеры будут снимать дебютные картины за государственный счет

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Начинающие режиссеры теперь смогут снимать дебютные работы полностью за государственный счет. Режиссеры-выпускники профильных федеральных вузов могут воспользоваться государственной поддержкой в течение пяти лет после выпуска из университета. Об этом на заседании правительства от 29 сентября рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Сейчас государственное финансирование киносъемок максимум может составлять 70% от стоимости картины. Премьер-министр рассказал, что размер финансирования будет увеличен до 100%.

«Субсидия из бюджета станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты», — пояснил Мишустин.

Получить полное финансирование можно будет как на игровое кино, так и на создание документальных картин, научно-популярных фильмов и анимационных проектов. Такое кино не приносит больших доходов, как коммерческое, и даже не всегда окупается. При этом, по словам премьера, это очень важная часть отечественного кинематографа.

Кто, сколько и на каких условиях получит, пока никому не ясно, ждем разъяснений и подробностей.

