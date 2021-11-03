Начался Большой этнографический диктант

В этом году он проходит только онлайн. В диктанте — двадцать вопросов о российских народностях и десять о родном крае

Сегодня, 3 ноября, стартовал Большой этнографический диктант. В нем 30 вопросов о национальных особенностях малых народов России: нагайбаков, евреев, мордвы, татар и других. Десять из тридцати вопросов касаются конкретно родного края, их нужно выбрать перед началом.



В диктанте встречаются вопросы об обычаях и языке народов, которые проживают в России. Например, как казахи называют гостей, без какого обычая не обходится ни одна татарская свадьба, как называется башкирский женский нагрудник и что такое этно-футуризм.





Вопросы интересные и, прямо скажем, сложные, но ничего не мешает открыть поисковик в соседней вкладке и «прогуглить» ответы. Это никак не контролируется, да и незачем, а времени дается достаточно, чтобы заняться поиском ответов. С другой стороны, если бы не диктант, мы бы никогда и не узнали, как казахи называют гостей.

В тесте можно набрать сто баллов, но в любом случае вы получите только электронный сертификат со своим результатом.

Мы, как сумели, ответили на все вопросы, но скачать сертификат не удалось, кнопка отказывалась работать. Одновременно тест могут проходить 150 тысяч человек. Пока на сайте, судя по всему, пиковая загрузка. В этом году офлайн-формат отменен.





Организаторы призывают участников к терпению и рекомендуют попробовать написать диктант в другой день: такая возможность будет с 3 по 7 ноября.