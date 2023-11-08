Началась капитальная реставрация старинного особняка в центре Челябинска

Дом братьев Степановых на Труда — образец деревянного зодчества XIX века

«Все по плану. Мы провели экспертизу и согласовали проект работ по сохранению объекта культурного наследия. Ремонт и реставрацию инициировал сам собственник. Это частное лицо. Проект был согласован в 2022 году»,

— пояснила заместитель председателя Госкомитета ОКН по Челябинской области Наталья Рыбакова.

В деревянном особняке на улице Труда, 82, признанном объектом культурного наследия регионального значения, начался полномасштабный ремонт и реставрация. Редакция Первого областного информагентства, как и все сотрудники бизнес-центра «Ньютон», из окон уже вторую неделю наблюдает, как рабочие, хоть в снег, хоть в дождь, разбирают деревянную кровлю и крушат чердачные перекрытия, отгружая один за другим грузовики со строительным мусором.За несколько дней от крыши не осталось почти ничего. Покосилась даже одна из трех декоративных башенок на крыше.С вопросами, что происходит и законно ли так обращаться с памятником архитектуры, мы обратились в Государственный комитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области.В проект, как сообщила редакции Наталья Рыбакова, включен не только капитальный ремонт крыши, но и реставрация деревянной обшивки и декора фасада, ремонт ворот, восстановление утраченной деревянной обшивки, замена козырька главного входа, замена окон цокольного этажа, ремонт дверей, кровли, трещин… Объем работ предусмотрен достаточно большой и предусматривает окончание ремонта и реставрации до конца года.Братья Степановы, которым принадлежал дом в конце XIX — начале XX века, были известными в Челябинском и Екатеринбургском уездах мукомолами и купцами, держали несколько мельниц и торговали крупчаткой. Они построили первую в Челябинске мельницу между Першино и Казанцево (позже ставшую мельзаводом № 2), причем эта мельница была по тогдашним российским стандартам чуть ли не самым высокотехнологичным мукомольным предприятием в стране. У торгового дома «Братья Степановы» были и торговые лавки, и амбары, и магазины.Особняк на улице Труда, который является образцом кружевного деревянного русского зодчества, много лет закрыт и не является ни офисным, ни общественным, ни торговым пространством.