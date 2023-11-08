В деревянном особняке на улице Труда, 82, признанном объектом культурного наследия регионального значения, начался полномасштабный ремонт и реставрация. Редакция Первого областного информагентства, как и все сотрудники бизнес-центра «Ньютон», из окон уже вторую неделю наблюдает, как рабочие, хоть в снег, хоть в дождь, разбирают деревянную кровлю и крушат чердачные перекрытия, отгружая один за другим грузовики со строительным мусором.
За несколько дней от крыши не осталось почти ничего. Покосилась даже одна из трех декоративных башенок на крыше.
С вопросами, что происходит и законно ли так обращаться с памятником архитектуры, мы обратились в Государственный комитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области.
«Все по плану. Мы провели экспертизу и согласовали проект работ по сохранению объекта культурного наследия. Ремонт и реставрацию инициировал сам собственник. Это частное лицо. Проект был согласован в 2022 году», — пояснила заместитель председателя Госкомитета ОКН по Челябинской области Наталья Рыбакова.
В проект, как сообщила редакции Наталья Рыбакова, включен не только капитальный ремонт крыши, но и реставрация деревянной обшивки и декора фасада, ремонт ворот, восстановление утраченной деревянной обшивки, замена козырька главного входа, замена окон цокольного этажа, ремонт дверей, кровли, трещин… Объем работ предусмотрен достаточно большой и предусматривает окончание ремонта и реставрации до конца года.
Братья Степановы, которым принадлежал дом в конце XIX — начале XX века, были известными в Челябинском и Екатеринбургском уездах мукомолами и купцами, держали несколько мельниц и торговали крупчаткой. Они построили первую в Челябинске мельницу между Першино и Казанцево (позже ставшую мельзаводом № 2), причем эта мельница была по тогдашним российским стандартам чуть ли не самым высокотехнологичным мукомольным предприятием в стране. У торгового дома «Братья Степановы» были и торговые лавки, и амбары, и магазины.
Особняк на улице Труда, который является образцом кружевного деревянного русского зодчества, много лет закрыт и не является ни офисным, ни общественным, ни торговым пространством.
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