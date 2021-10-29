На Южном Урале завершился фестиваль профессиональных театров «Сцена-2021»

17 коллективов показали лучшие театральные постановки последних пяти лет

С 19 по 29 октября в Челябинской области прошел 31-ый ежегодный фестиваль профессиональных театров «Сцена-2021». В нем приняли участие 16 театров и одно концертное объединение. Участники показали 17 представлений, которые члены жюри из Москвы и Челябинска будут оценивать в 12 номинациях. Обладатель Гран-при за лучший спектакль получит 100 тысяч рублей и победную статуэтку.



На сцене фестиваля ствили балет-феерию, современную хореографию, драму и театр абсурда. Жюри отметили заинтересованность Челябинской области в современной драматургии.

«Челябинский зритель может выбирать, в какой театр ему пойти. Такая конкуренция положительно сказывается на работе труппы. Челябинск меня поражает. Я вижу в репертуаре много современных пьес, и это здорово,»- рассказала член жюри фестиваля Елизавета Авдошина.

Финал фестиваля проходит 29 октября в Магнитогорске. Все театры области, которые принимали участие, будут там. Это труппы из Челябинска, Озёрска, Верхнего Уфалея, Златоуста и Магнитогорска.

Церемония награждения пройдет в Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина в 18:00. Прямую трансляцию можно увидеть в группе фестиваля «Сцены-2021» Вконтакте.