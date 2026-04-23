На Южном Урале запустят студенческую олимпиаду «Кубок Аркаима» в 2026 году

Победители смогут пройти практику в музее‑заповеднике

В 2026 году в Челябинской области проведут студенческую олимпиаду «Кубок Аркаима». Ее главная цель — сократить дистанцию между академическим образованием и практической работой музеологов. Об этом сообщает журналист 1obl.ru со ссылкой на директора музея Елену Кондрашину. О новом конкурсе объявили на пресс-конференции, посвященной открытию нового туристического сезона.

Олимпиада стартует в сентябре. Первая ее часть будет тестовой. Любой вуз сможет отправить на этот этап неограниченное количество команд, но одна группа студентов должна быть не больше пяти человек. Также учащиеся должны будут написать творческое эссе. Затем по результатам тестового блока организаторы отберут 10 лучших команд.

Дальше студенты будут проходить интенсивы и выполнять практические задания. Обучение продлится до февраля.

«Мы будем их вывозить на Аркаим, они погрузятся в работу реконструкторов, создадут разные объекты. Их практические задания будут представлены во время фестиваля „Зимнее солнце Аркаима“. В будущем участники смогут претендовать на работу в музее-заповеднике», — рассказала Елена Кондрашина.

Команду-победителя позовут работать летом 2027 года в Аркаиме.

Отдельно директор заповедника подчеркнула, что музей в 2026 году сконцентрируется на работе с молодым поколением. Для детей младшего и среднего школьного возраста будут проводить занятия и выпускать книжки (в этом году запланирована публикация сразу трех изданий). Со старшими школьниками будут разрабатывать проекты, например новые экскурсионные маршруты. В музее постараются понять, как дети видят Аркаим и что знают об истории Южного Урала.