На Южном Урале запускается благотворительный проект «Библиотечный ангел»

В рамках проекта будет напечатано 100 тысяч книг для сельских библиотек

На Южном Урале стартует масштабный благотворительный проект «Библиотечный ангел», инициированный министерством культуры Челябинской области, Челябинской областной универсальной научной библиотекой и издательством «АртБук».

Цель проекта — оказать поддержку сельским библиотекам, обновить их книжные фонды и сделать чтение более доступным для жителей небольших населенных пунктов, сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

В рамках проекта будет издано 100 тысяч книг. Список, включающий классические сочинения Пушкина, Гоголя, Некрасова и Тургенева, был разработан специалистами Публички. Каждое произведение будет издано тиражом в тысячу экземпляров.

Принять участие в проекте и стать «библиотечным ангелом» сможет любой желающий. Организаторы также призывают крупные предприятия Южного Урала поддержать инициативу. Сбор средств на печать книг проходит через краудфандинговую платформу «Планета».