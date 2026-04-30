На Южном Урале вышел в прокат первый мультик о нагайбаках

Картина стала первым в мире анимационным фильмом на языке этого коренного народа

В Челябинской области состоялась онлайн-премьера мультфильма «Нагайбакская сказка» — первого в мире анимационного фильма на нагайбакском языке. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор Алексей Текслер.

Работа над проектом велась несколько лет. Создатели изучали архивные материалы, народные сказки, песни и обряды, встречались с носителями культуры, выезжали в экспедиции в Нагайбакский район. Такой подход, по словам авторов, позволил передать в фильме подлинный культурный код нагайбаков.

«Это значимое событие в деле сохранения и популяризации культуры нагайбаков — уникального коренного народа Южного Урала, сумевшего сохранить свою самобытность, язык, фольклор, обряды и духовные традиции. Особенно важно, что премьера проходит в Год единства народов России», — написал губернатор.

Первая часть мультфильма уже получила признание на крупнейших фестивалях страны. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив ведется работа над продолжением — «Нагайбакская сказка. Казачий путь». Оно продолжит знакомить зрителей с традициями нагайбаков и культурным наследием казачества Южного Урала.