На Южном Урале откроют еще четыре виртуальных концертных зала

Конкурсный отбор прошли Миасс, Златоуст, Касли и Катав-Ивановск

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» на Южном Урале откроют четыре новых виртуальных концертных зала. В результате конкурсного отбора, который проводил Департамент кинематографии и цифрового развития, выиграли Миасс, Златоуст, Касли и Катав-Ивановск.

Суммарно их стоимость составит почти пять миллионов рублей. Суть таких концертных площадок в том, что благодаря качественному оборудованию и прямому подключению к залам России у зрителей появится возможность присутствовать на филармонических концертах.

В Челябинской области уже работают 11 виртуальных концертных залов: в Троицке, Снежинске, Южноуральске, Трехгорном, Сатке, Аше, Бакале и Карабаше. Первыми в 2018 году они открылись в Концертном зале им. С.С. Прокофьева в Челябинске и в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Магнитогорске.