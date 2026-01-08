На Южном Урале детский православный театр поставил спектакль «Щелкунчик»

Премьера состоялась в селе Клястицком

В селе Клястицком Троицкого округа состоялась премьера спектакля «Щелкунчик» в исполнении детского образцового православного театра «Мир, который нужен мне». Представление стало настоящим подарком для зрителей в рождественские дни, пишет газета «Вперед».

Спектакль прошел при полном зале — мероприятие собрало множество зрителей. Праздничную атмосферу создавали рождественские песни, звучавшие со сцены, и сценка с волхвами, напомнившая о смысле праздника и пути к Вифлеемской звезде.

Весь вечер превратился в радостное восхваление Христа и рождественскую весть для каждого гостя. Спектакль покажут и в Троицке.

«В новогодние каникулы ребята выбирают не горки и зимние развлечения, а репетиции — чтобы в дни Рождества подарить людям этот светлый спектакль. Для них это особое служение Господу»,— отметила особый смысл участия детей в постановке руководитель театра Ольга Соболькина.

Начавшийся 2026 год для коллектива — юбилейный: театру исполняется 25 лет. За время своей деятельности он стал не просто творческим объединением, а настоящей семьей. Дети осваивают актерское мастерство и постигают духовные ценности.