На Южном Урале 1 июня стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года»

В нем могут участвовать города с населением до 200 тысяч человек

Челябинская область запускает конкурс «Малая культурная столица 2027 года». С 1 июня стартует народное голосование в несколько этапов. Жители выберут сначала десять, а затем пять городов-финалистов. 23 октября участники конкурса представят свои проекты и творческие программы, после чего экспертный совет определит победителя.

Участвовать в нем будут малые и средние города с населением до 200 тысяч человек, сообщил в своем канале губернатор Алексей Текслер.

«У каждого города Южного Урала — своя история, традиции и талантливые люди. Мы хотим, чтобы о них узнали как можно больше людей», — отметил глава региона.

Город-победитель получит звание «Малая культурная столица 2027 года» и возможность представить Челябинскую область на всероссийском и международном уровнях.