На ВДНХ представят премьеру спектакля с саткинским шахтером в главной роли

Постановка стала частью авторского проекта «Голоса страны»

Шахтер Саткинской производственной площадки Группы Магнезит стал главным героем спектакля «За белым камнем». Постановка про шахтера Сергея Айгорова войдет в цикл спектаклей «Голоса страны», созданного под руководством режиссера Константина Богомолова. Премьера спектакля состоится 20 марта на международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба «Группы «Магнезит».

Спектакль про шахтера создали главный режиссер Челябинского молодежного театра Иван Миневцев и драматург Дина Сафина. Постановку под названием «За белым камнем» покажут на главной сцене павильона № 84, 20 марта в 18:00 и 20:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

«Что объединяет больничного клоуна из Красноярска, учительницу из села Лох, шахтера из города Сатки, водителя мусоровоза из Новосибирска и гончара из деревни Горбунки? Все они стали участниками „Голосов страны“ — авторского проекта Константина Богомолова. Героями проекта стали простые россияне, чья повседневная работа меняет нашу жизнь к лучшему», — отмечают создатели проекта.

Напомним, что «Голоса страны» — авторский проект реализующийся при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В ноябре прошлого года создатели проекта объявили конкурс, по итогу которого из 340 заявок отобрали 12 историй. Итогом проекта стали 12 документальных моноспектаклей. Также будет издана книга и опубликован документальный фильм.