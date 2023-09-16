На улице Карла Маркса в Челябинске появится световой потолок

Работы по благоустройству участка планируют завершить в октябре 2023 года

В Челябинске появится вторая улица со световым потолком — «натянуть» его планируют на улице Карла Маркса на участке от улицы Цвиллинга до Кировки. Кроме того, в рамках благоустройства там высадят деревья и кустарники, а тротуары выложат гранитной плиткой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Наталья Котова.

«На участке полностью реконструируется покрытие проезжей части, въезды и тротуары. Проектом предусмотрено проведение дополнительного озеленения: высадят взрослые деревья, кустарники и обустроят газоны. Изюминкой обновленной улицы станет световой потолок»,— рассказала Наталья Котова.

Кроме того, на участке проведут современное наружное освещение, установят урны и антипарковочные столбики. Парковки выложат гранитной брусчаткой, а тротуары — разноформатной гранитной плиткой.

Завершить работы планируют в октябре.

Весной этого года жителям Челябинска предложили решить, оставлять световой потолок на Кировке или убирать. Большинство горожан проголосовало за то, чтобы новогодняя иллюминация радовала челябинцев круглый год.