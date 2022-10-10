На одной из центральных улиц города местные художники создают новые объекты паблик-арта. Это скульптуры или рисунки, вписанные в историю улицы и города.
Проект развился из Мастерской «Пушкина» — открытого публичного мероприятия Дома архитектора. Летом архитекторы, урбанисты и культурологи исследовали улицу Пушкина, общались с жителями, изучали бизнес-схемы и планировали ее благоустройство.
Часть исследовательской работы делали художники и артисты: кураторы галереи «Клоповник», создатели mini Театра. Они придумали аудиоэкскурсию по ул. Пушкина и несколько новых арт-объектов, которые впишутся в ландшафт. Среди идей — тихий уголок между домов, стрит-арты и дверь, ведущая совершенно по другому адресу.
Реализованных проектов уже три: на колоннах арки в доме по ул. Коммуны 69 (сквозь который и проходит улица Пушкина) появилась цветные буквы. Под определенным углом можно прочитать слова «сапоги» и «сандали». Анаморфные граффити нарисовал художник Илья Фролов.
«Хотелось напомнить об истории улицы, раньше Пушкина называлась Мастеровой, было много мастерских, в том числе по ремонту обуви. Плюс я вспомнил детскую песню „Трали-вали, сапоги-сандали“», — пояснил Илья в беседе с корреспондентом Первого областного информационного агентства.
Второй объект — отзывы о конкретных домах на ул. Пушкина. Для проекта «Сказ улицы» художница Юлия Краюшкина взяла тексты отзывов из интернета, художница вышила их на салфетках. В прямом смысле, крестиком. Мини-объявления появились на доме 32, 60а, 63, 66, 67 и в арке дома с сапогами и сандалиями.
Третий объект появился и почти тут же исчез. Одну из неэксплуатируемых дверей здания по ул. Пушкина выкрасили в желтый цвет и даже новый адрес присвоили — «60 Маяковских». Новая дверь стала бы своеобразным порталом в неизвестную реальность, причиной для дискуссии и новых идей. Правда, жильцы проект приняли без восторга, так что дверь уже сегодня перекрасят обратно.
Остальные объекты готовятся к открытию — художники устроят тихий закуток между домами, куда будут транслировать особенную тишину, устроят выставку в гаражах, заново представят жителям города закоулки Пушкина.
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