24, 25 и 26 марта в Челябинске выступит Московский цирк на льду под руководством Натальи Абрамовой. Это команда цирка Никулина на Цветном бульваре. В афише заявлено яркое шоу в исполнении молодых высокопрофессиональных артистов.
«Творческий состав современного коллектива Московского цирка на льду разный: здесь мастера спорта по фигурному катанию, выпускники цирковых училищ, олимпийские чемпионы, потомственные артисты из цирковых династий», — отмечают организаторы.
В программе выступления акробатов, жонглеров, эквилибристов, клоунов, эксцентриков. И все они на льду. 0+
Челябинский цирк пока закрыт. В декабре 2022 года начались ремонтно-строительные работы. Как сообщил директор цирка Рихард Иглач, возобновились работы по усилению фундамента по всему периметру, ведется гидроизоляция подвальных помещений. Капитальный ремонт цирка должен быть завершен до конца 2024 года.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес