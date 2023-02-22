24, 25 и 26 марта в Челябинске выступит Московский цирк на льду под руководством Натальи Абрамовой. Это команда цирка Никулина на Цветном бульваре. В афише заявлено яркое шоу в исполнении молодых высокопрофессиональных артистов.

«Творческий состав современного коллектива Московского цирка на льду разный: здесь мастера спорта по фигурному катанию, выпускники цирковых училищ, олимпийские чемпионы, потомственные артисты из цирковых династий», — отмечают организаторы.

В программе выступления акробатов, жонглеров, эквилибристов, клоунов, эксцентриков. И все они на льду. 0+

Челябинский цирк пока закрыт. В декабре 2022 года начались ремонтно-строительные работы. Как сообщил директор цирка Рихард Иглач, возобновились работы по усилению фундамента по всему периметру, ведется гидроизоляция подвальных помещений. Капитальный ремонт цирка должен быть завершен до конца 2024 года.