На Тополиной аллее в Челябинске установили музыкальные инструменты и веревочные аттракционы

Завершить все работы должны в начале декабря

В новом сквере на Академика Королева появились детские площадки. Установить их планировали ещё в октябре, но монтировать карусели начали во второй половине ноября. Результатом местные жители довольны: вместе с каруселями на прорезиненном покрытии установили веревочные аттракционы и уличные музыкальные инструменты.



Аналогичная площадка с уличными музыкальными инструментами есть в сквере искусств на новой набережной за Филармонией. На Тополиной аллее так же установили ксилофоны, колокола, барабаны и маримбу. К каждому ударному инструменту прилагается пластиковый молоточек на железном проводе. Правда, на маримбе (ударный инструмент) его уже нет. Как уверяют подрядчики (компания «Арт-С») пару дней назад молоток ещё был. Работы на этом участке уже завершены, и площадки полностью готовы.

Маримба уже без молоточка. Инструмент установили неделю назад

«Скорее все, молоточек срезали местные жители. А жаль, такие молоточки только из Санкт-Петербурга заказывать, у нас в городе их нет», — комментирует мастер-бригадир Михаил от компании «Арт-С» журналисту ИА «Первое областное». Фамилию мужчина называть отказался.

Ближе к улице 250-летия Челябинска появились веревочные аттракционы.

Один из них похож на объект современного искусства: много веревочек, извивающиеся серые перекладины и ярко-оранжевые подвесные сидушки из пластика. Сидеть неудобно. Четкой тропы для прохождения препятствий нет. Кажется, что конструкцию придумали в качестве испытания для шоу «Форт-Боярд».

— Вы понимаете, как по нему лазить? — спрашиваем у пожилого мужчины с внуком.

— Я — нет. Но дети, наверно, не разберутся, — пожимает плечами он.

Как лазить по аттракциону, непонятно

Детские площадки готовы только на отрезке «Братьев Кашириных — 250-летия Челябинску». На второй половине сквера — от улицы Братьев Кашириных до Университетской Набережной работы продолжаются. Бригада роет ямы для монтажа новых горок и каруселей, конструкции лежат на земле. За процессом следит мастер-бригадир Михаил.

О сроках завершения работ говорят с осторожностью. Если все получится, установка детских площадок завершится на следующей неделе. Причиной задержки работ называют ковид.

«Конструкции из Польши доставили только три недели назад. Были проблемы на границе. Все работают медленно», — разводит руками мастер-бригадир Михаил от компании ООО «Арт-С» журналисту ИА «Первое областное».

Помимо детских площадок в сквере в этом году построили пешеходный фонтан. В тестовом режиме его запускали ещё в конце октября, сейчас объект законсервировали на зиму. Также в сквере установили двухметровую надпись «Тополинка», световые арки и появились столбы для будущих пергол. Общая стоимость контракта по установке малых архитектурных форм 17 миллионов рублей.



