На телеканале ОТВ покажут гала‑концерт «Синегорье» с танцами Урала, Татарстана и Кубани

Выступления коллективов вошли в проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала»

В субботу, 15 ноября, на телеканале ОТВ состоится яркое событие — показ гала-концерта «Синегорье». В программе — выступления лучших танцевальных коллективов из Челябинской области, Татарстана, Башкортостана и Кубани.

Гала-концерт стал финальным аккордом юбилейного, пятнадцатого сезона Международного фестиваля национальных культур «Синегорье». За прошедшие годы он стал визитной карточкой Южного Урала и беспрестанно собирает уникальные творческие коллективы и полные залы зрителей.

Концерт прошел в День народного единства при поддержке губернатора Алексея Текслера. На сцене Челябинского театра оперы и балета выступили такие именитые коллективы, как ансамбль танца «Урал», концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», ансамбль песни и танца Республики Татарстан, академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова из Башкортостана.

На выступлении национальный колорит переплетался с современной хореографией. Например, в башкирском танце артисты разыграли целую историю: девушка исцеляет от чар влюбленного в нее парня.

«Герой хочет ради возлюбленной вступить в табор и заслужить уважение, чтобы попросить руки возлюбленной. Для нас это необычно — играть цыганский табор, показывать другой, непривычный спектр эмоций. Но благодаря репетиторам мы справляемся», — поделилась артистка ансамбля им. Ф. Гаскарова Елизавета Коротчева.

Каждое выступление — это дань традициям и одновременно творческий эксперимент. Недаром гала-концерт вошел в «Золотую коллекцию культуры Южного Урала» — проект, который реализуется телеканалом ОТВ и министерством культуры региона, чтобы сохранить и показать в HD-формате лучшие постановки с главных сцен области.

Не пропустите красочное шоу, которое представит все богатство народного творчества. Гала-концерт «Синегорье» можно посмотреть 15 ноября в 12:00 на телеканале ОТВ.