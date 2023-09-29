На телеканале ОТВ покажут документальный фильм «Пухов. Путь Пигмалиона»

В коротких новеллах расскажут о микрохирургии и пациентах известного хирурга

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1 октября на телеканале «ОТВ» — премьера документального фильма «Пухов. Путь Пигмалиона» (16+). Это история жизни и работы микрососудистого и пластического хирурга Александра Пухова.



Картина состоит из нескольких коротких новелл и больше рассказывает не о дорогостоящем продлении молодости, а о реальном спасении жизней. Это лента о микрохирургии: восстановлении ампутированных пальцев и трансплантации под хирургическим микроскопом.

Одна из показательных историй: пациентка Марина в 1996 году, еще в детском возрасте, потеряла правую руку, но благодаря медицинской помощи она снова смогла вернуться к полноценной жизни.

Режиссер фильма — Анастасия Плотникова. Премьера назначена на 1 октября в 20:00 на канале ОТВ.



Еще 8 октября на телеканале ОТВ пройдет премьера реалити-шоу «Хочу к Пухову!» (16+), где будут показаны десять историй о людях, чья жизнь изменится после операции у известного пластического хирурга.