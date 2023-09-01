На телеканале «Моя планета» покажут выпуск «Культурного детектива» про Златоуст

Серию полностью посвятили местному холодному оружию

На канале «Моя планета» и в онлайн-кинотеатре Okko выходит новый сезон документального сериала «Артефакты. Культурный детектив». Первый выпуск — про златоустовское холодное оружие.



Ведущий программы — журналист Андрей Понкратов. В шоу он ездит по городам России и узнает подробности о самых знаменитых изделиях: скульптурах, картинах, оружии и украшениях.

Выпуск в Златоусте полностью посвящен металлургии и ковке холодного оружия. Ведущий побывает на заводах и фабриках и за 15 минут максимально подробно расскажет о том, как делают и украшают булатные ножи и сабли.

Премьера первого выпуска шоу «Артефакты. Культурный детектив» состоится 2 сентября на канале «Моя планета» в 21:00. На день раньше они выходят в Сети, в онлайн-кинотеатре Okko.