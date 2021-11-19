На телеканале «Моя планета» покажут шоу о путешествии француженки по Южному Уралу

Ведущая шоу «Сесиль в стране чудес» «плавала» по курумам и познакомилась с Чистомэном. В эфир программа выходит 19 ноября

19 ноября на телеканале «Моя планета» старт нового сезона тревел-шоу «Сесиль в стране чудес». Первый выпуск программы посвящен Челябинской области. Ведущая шоу Сесиль Плеже — настоящая француженка — живет в Москве 20 лет, а сейчас путешествует по стране, чтобы проверить мифы о России и постичь тайну загадочной русской души.



Съемочная группа шоу приезжала в Челябинскую область еще летом. Сесиль успела познакомиться с жителями региона: побывала на тренировке женской хоккейной команды, сходила на уборку с Чистомэном, пообщалась с корреспондентами газеты «Копейский рабочий», которые рассказали, почему их издание известно в Голливуде.

Ведущая даже успела побывать в селе Париж в Нагайбакском районе. Она провела фотосессию у Эйфелевой башни и сходила в гости к местным жителям, чтобы попробовать нагайбакскую кухню и послушать старинные татарские песни.

Еще одним пунктом путешествия Сесиль стала Большая Каменная река Таганая. Француженка устроила на надувном матрасе «заплыв» по курумам.

Выпуск шоу «Сесиль в стране чудес» о Южном Урале покажут 19 ноября в 20:50 на телеканале «Моя планета».