На телеканале «Моя планета» готовят шоу о путешествии француженки по Челябинской области

Серия программы «Сесиль в стране чудес» выйдет 19 ноября

На телеканале «Моя планета» готовится к выходу серия тревел-шоу о Челябинской области «Сесиль в стране чудес». Ведущая программы — француженка Сесиль Плеже. Она уже 20 лет живет в Москве, но до сих пор не смогла разгадать все тайны русской души. Для этого иностранка путешествует по стране, знакомится с жителями, а заодно в юмористической форме рассказывает о разных регионах и их достопримечательностях. В этом году телеведущая приехала и в Челябинскую область.



Съемки программы прошли еще летом. В Челябинске Сесиль побывала в Историческом музее Южного Урала, на ледовой арене «Трактор», заехала на трубопрокатный завод и осмотрела железнодорожный вокзал. Конечно, Сесиль не смогла оставить без внимания село Париж в Нагайбакском районе — там ведущая устроила фотосессию у миниатюрной Эйфелевой башни.

Выпуск шоу «Сесиль в стране чудес. Челябинская область» выйдет в эфир телеканала «Моя планета» 19 ноября в 22:50.