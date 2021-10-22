На театральный фестиваль «Камерата» будут пускать только по QR-коду

Зато фестиваль не отменят, и зрители смогут увидеть необычные спектакли со всей России

В Челябинске с 3 по 8 ноября пройдет фестиваль камерных спектаклей «Камерата». Старейший театральный фестиваль в этом году привязал тему к памятной дате рождения Достоевского, поэтому в программе — спектакли по его произведениям и близкие по атмосфере. Директор фестиваля Владимир Спешков рассказал нам подробно, какие театры приедут и что за спектакли покажут. Среди них есть очень необычные!

Ранее доступ на фестивальную программу был свободный, при наличии билета. Однако в связи с новыми антиковидными мерами, введенными в регионе и по всей России в целом, руководство фестиваля приняло решение пускать зрителей только с кодом прививки или перенесенного заболевания.

Более того, директор Камерного театра Илья Коломейский уточнил, что количество билетов на каждый спектакль будет сокращено, потому что заполняемость зала не может быть более 50%.

«Многие события афиши будут проходить онлайн. Или параллельно офлайну, или без офлайна вообще. Мы просим зрителей соблюдать дистанцию, носить маски и оперативнее покупать билеты, потому что часть кресел в зале будут заняты жюри и представителями средств массовой информации», — уточнил Илья Коломейский.

