На театральной лаборатории в Сатке устроят перформанс с танцами в наушниках

Участники создадут пластический спектакль-ощущение

В Сатке стартует театрально-пластическая лаборатория «Только Человек». Артисты из Челябинской области будут вместе создавать экспериментальный пластический спектакль. Курируют проект саткинский хореограф Оксана Швец и режиссер Антон Лапко с командой Театра игр и путешествий.

В рамках лаборатории актеры вместе с режиссером и хореографом сделают спектакль о человеческих чувствах и счастье. По крайней мере, такова главная цель лаборатории.

Чтобы участвовать, не обязательно быть профессиональным актером, запись свободная. Помогать в работе будет постановочная группа — артисты из танцевальных и театральных коллективов города.

«Мы понятия не имеем, что у нас получится в конце, но это точно будет не скучно! Будем танцевать, хулиганить, отгонять осеннюю хандру, чувствовать, эмоционально раскрываться, задавать себе вопросы и отвечать на них или не отвечать… Жизнь как одно сплошное ощущение!» — рассказывают организаторы лаборатории.

Откроется лаборатория 17 сентября танцевальным перформансом в наушниках. Саткинские актеры выйдут на улицы города и будут танцевать под музыку, которую слышат только они.