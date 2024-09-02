На сцене Челябинского Камерного театра — 25 лет

Елена Евлаш празднует творческий юбилей

«Сын», «Убивая Гонзаго», «Гнездо глухаря», «Мелкий бес», «Анна Каренина». Это лишь немногое из репертуара актрисы Елены Евлаш. Челябинскому театру она посвятила четверть века, именно сегодня, 2 сентября, она отмечает юбилей своей деятельности.

В Челябинск Елена приехала из Читы, где работала в областном драматическом театре. В 1999 году она попала в труппу Камерного — и по сей день играет в ставшем уже родным театре. Одной из первых ролей стала героиня спектакля без слов — культового Felicita. Здесь актриса не говорила, зато показывала пластические возможности — недаром же мечтала стать балериной в детстве.

Затем были работы в «Наваждении», «Когда спящий проснется». Знаковая — в постановке «Распутник», где Елена сыграла азартную интеллектуалку госпожу Тербуш.

Помимо ролей в репертуаре Камерного театра, Елена Евлаш пробует себя в качестве режиссера: в 2016 году она поставила спектакль «Я жду тебя, любимый…», который сразу был отмечен на V Областном фестивале индивидуальных актерских работ имени В. И. Милосердова.