«Сын», «Убивая Гонзаго», «Гнездо глухаря», «Мелкий бес», «Анна Каренина». Это лишь немногое из репертуара актрисы Елены Евлаш. Челябинскому театру она посвятила четверть века, именно сегодня, 2 сентября, она отмечает юбилей своей деятельности.
В Челябинск Елена приехала из Читы, где работала в областном драматическом театре. В 1999 году она попала в труппу Камерного — и по сей день играет в ставшем уже родным театре. Одной из первых ролей стала героиня спектакля без слов — культового Felicita. Здесь актриса не говорила, зато показывала пластические возможности — недаром же мечтала стать балериной в детстве.
Затем были работы в «Наваждении», «Когда спящий проснется». Знаковая — в постановке «Распутник», где Елена сыграла азартную интеллектуалку госпожу Тербуш.
Помимо ролей в репертуаре Камерного театра, Елена Евлаш пробует себя в качестве режиссера: в 2016 году она поставила спектакль «Я жду тебя, любимый…», который сразу был отмечен на V Областном фестивале индивидуальных актерских работ имени В. И. Милосердова.