На старом заводе в Сысерти устроят карнавал на воде

Костюмированный заплыв на сапбордах, уличные театры и восемь часов концерта

На старинном Сысертском заводе в Свердловской области (два часа на машине от Челябинска) завершается масштабный трехмесячный фестиваль «Лето на заводе». Здесь устроят карнавал на сапбордах, будут играть театральные постановки и устроят большой концерт.



Активностей будет на два дня: маркет местных брендов, шествие актеров бродячих театров, мастер-классы по созданию свечей и литью из эпоксидной смолы. Параллельно — концерты в разных стилях и жанрах от оперы и джаза до диско.

Главным событием закрытия станет большой карнавал на воде — люди в ярких и пестрых костюмах устроят массовый заплыв на сапбордах по городскому пруду. Участвовать могут все желающие. В конце наградят авторов самых оригинальных костюмов. После заплыва карнавал перейдет на сушу и превратится в массовое музыкальное шествие по городу.

Закрытие фестиваля «Лето на заводе» состоится 26—27 августа и будет идти с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятия и концерты свободный, 6+.