На северо-западе Челябинска открылась вторая точка кондитерской «Мечта»

В новой кулинарии так же готовят сладости по советским ГОСТам

В микрорайоне «Парковый» открылась кондитерская «Мечта у старой башни». Магазин и кондитерский цех является второй точкой известной кулинарии «Мечта» в Тракторозаводском районе. По словам директора, здесь, как в цехе на Горького, готовят сладости по советским ГОСТам.



«Я давно хотела открыть вторую кондитерскую на северо-западе. Многие просили, кому-то неудобно ездить на Горького. Наконец смогли найти помещение и руководителя. Сейчас набираем штат. Это не так просто — мало кто умеет работать с сырым яйцом. Кремы для десертов мы готовим на натуральном белке, а желток идет в бисквит», — объясняет руководитель кондитерской «Мечта» Нина Козлова.

Хозяин точки на Бейвеля, 37а — Андрей Козлов, сын Нины Козловой. Помимо тортов, рулетов и корзиночек с белковым кремом, в Парковом планируют продавать пиццу с пирогами.

«Мы сейчас изучаем новую аудиторию и позже планируем немного расширить ассортимент. Цех и новое оборудование позволяют это сделать. Позже появятся сметанные и творожные торты, а ещё выпечка — пицца и пироги», — рассказывает Нина Козлова.

Напомним, что кулинария «Мечта» на Горького, 22, известная как «Башня», работает в Челябинске полвека. Нина Козлова руководит предприятием с 1994 года.