На саткинских «Порогах» сделали кафе‑музей в гараже

Сейчас идет подготовка к открытию

В Саткинском районе, недалеко от старейшей в России ГЭС «Пороги», открылось кафе-музей «ПоЕли». По концепции это небольшая бутербродная с панорамным окном, которое выходит прямо на плотину.







Под кафе обустроили здание старого каменного гаража. Ремонт там уже закончен, интерьер оформили в стиле лофт. Директор, жительница Сатки Татьяна Сергеева, сейчас занимается обучением персонала.





Кафе входит в один большой туристический комплекс, который развернут вдоль Порогов. Ниже по реке уже открыт глемпинг, а в будущем рядом с бутербродной собираются открыть пекарню.