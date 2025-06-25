На Сабантуе в Челябинской области развернется городок из 20 юрт

В Аргаяшском районе покажут быт тюркских народов

На Южном Урале 5 июля отпразднуют областной Сабантуй (0+). В деревню Норкино Аргаяшского района приедут подворья и творческие коллективы. Также здесь развернется целый тюркский городок более чем из 20 юрт. Что еще ждать гостям Сабантуя, рассказали в региональном Минкульте.

По традиции на празднике проведут бои батыров, игры народов Урала, ярмарку, скачки, мастер-классы по плетению поясов, варки бузы и созданию национальных украшений. Для колорита организуют палатки с национальной кухней.

На сцене выступят не только южноуральские творческие коллективы: на Сабантуе обещают концерт артистов из Татарстана и Башкортостана. Вместе с ними споет ансамбль татарской песни «Байрам» Челябинской филармонии, а хедлайнером станет коллектив народного танца имени Файзи Гаскарова с номерами «Зарифа», «Гульназира», «Семь девушек», «Проказницы», «Косари», старинным башкирским танцем с ведром.