На «России-1» выходит тревел‑шоу про Челябинскую область

Съемочная группа побывала на автомобильном заводе «Урал», в Миасском музее пельменей и на Таганае

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В субботу, 16 октября, в эфир телеканала «Россия-1» выйдет новый выпуск шоу «По секрету всему свету» с путешествием по Южному Уралу. Съемочная группа побывала в Челябинской области в августе и успела снять материал сразу для двух выпусков. Первый уже готов.



Ведущий шоу — танцор и хореограф Евгений Папунаишвили вместе с оператором побывал на заводе, где собирают автомобили «Урал», продегустировал пельмени в Доме купца Смирнова в Миассе и попарился в бане.

Выпуск покажут на «России-1» 16 октября в 8:30. О выходе второго выпуска сообщат позже.