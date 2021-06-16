На рок-фестиваль «Атомфест» приедет московская группа «Приключения Электроников»

Концерт пройдет 19 июня на озере Увильды

В Челябинской области уже в эти выходные состоится фестиваль современной музыки «Атомфест». 19 июня на сцене базы отдыха «Увильды» выступят рок-группы из городов, где находятся предприятия Госкорпорации «Росатом»: Озерска, Снежинска, Трехгорного, Удомли Тверской области и Заречного Свердловской области.



В качестве хедлайнера фестиваля на концерт приглашены челябинские команды «Гаврилов» и Never-Opened-Doors, свердловчане KAMODO и известная московская поп-панк-группа «Приключения Электроников».

«Приключения Электроников» выйдут на сцену в 22:30. Группа играет песни из советских мультфильмов и фильмов в авторской рок-обработке. В репертуаре команды — «33 коровы», «Лесной олень», «Трава у дома», «Позвони мне, позвони», «Крылатые качели» и другие.

«Но на „Приключениях Электроников“ фестиваль не закончится. Сразу после начинает работу электронная площадка. Зажигать танцпол будут лучшие „атомные“ диджеи — из Озерска, Снежинска и Трехгорного»,

— сообщили организаторы.

Отметим, что специального трансфера на фестиваль в этом году не будет. Организаторы предлагают добраться до места проведения самостоятельно.

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