По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, в прошлом году отремонтировали 23 муниципальных и областных культурных учреждения, появились два передвижных культурных центра и обновлены три учреждения в селах.
Кроме того, в регионе успешно реализуют проект «Земский работник культуры». Специалисты получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
«В прошлом году контракт заключен с 30 специалистами, которые отправились в сельские детские школы искусств. Эта программа позволяет успешно решать кадровый вопрос в Челябинской области. Школьники тянутся за молодыми и талантливыми педагогами, приобретают новые навыки и умения», — рассказал председатель комитета Михаил Видгоф.
Напомним, что депутаты Челябинской городской думы приняли решение увеличить размер выплаты победителям премии «Золотая лира» — работникам сферы культуры и искусства. Она вырастет в 2,5 раза.