На развитие культуры в Челябинской области направили более 5 млрд рублей

В том числе по программе «Земский работник культуры» начали работать 30 человек

В Челябинской области активно развивается культура. В регионе ремонтируют учреждения, переоснащают библиотеки, школы искусств, приобретают музыкальные инструменты, появляются новые «земские работники». За 2023 год расходы на культуру составили более 5 миллиардов рублей. Комитет Заксобрания по молодежной политике рассмотрел итоги госпрограммы.

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, в прошлом году отремонтировали 23 муниципальных и областных культурных учреждения, появились два передвижных культурных центра и обновлены три учреждения в селах.

Кроме того, в регионе успешно реализуют проект «Земский работник культуры». Специалисты получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

«В прошлом году контракт заключен с 30 специалистами, которые отправились в сельские детские школы искусств. Эта программа позволяет успешно решать кадровый вопрос в Челябинской области. Школьники тянутся за молодыми и талантливыми педагогами, приобретают новые навыки и умения», — рассказал председатель комитета Михаил Видгоф.

Напомним, что депутаты Челябинской городской думы приняли решение увеличить размер выплаты победителям премии «Золотая лира» — работникам сферы культуры и искусства. Она вырастет в 2,5 раза.