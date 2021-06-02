На Привокзальной площади проведут экскурсию для тех, кто не любит Челябинск

На экскурсии расскажут о переселенческом пункте и малоизвестных достопримечательностях

3 июня на Привокзальной площади проведут экскурсионную прогулку по малоизвестным достопримечательностям. Экскурсовод, в роли которого выступит преподаватель английского Юлия Семейкина, расскажет о переселенческом пункте, старом здании вокзала и истории завода имени Колющенко.



«150 лет назад железнодорожный вокзал дал толчок для развития Челябинска. Я расскажу, как город рос именно от этой точки»,

— пояснила Юля Семейкина.

Юля давно интересуется историей города: наводит справки о старинных зданиях и изучает документы. Информации накопилась так много, что девушка решила организовать серию пеших экскурсий для тех, кому небезразлична история города. Кроме того, Юля очень ждет горожан, которые не любят Челябинск. Она надеется, что сможет изменить их точку зрения.

«Когда ты больше узнаешь об истории города, невольно рождается чувство патриотизма. Старинные здания для тебя теперь не просто бездушные дома, а коттеджи с богатой историей. Но челябинцы не знают историю своего города. Например, мои друзья ничего не слышали о переселенческом пункте — огромном квартале у вокзала. А ведь сто лет назад это было самое популярное место в Челябинске»,

— объяснила Юля корреспонденту Первого областного информационного агентства.

Первая экскурсия Юли пройдет 3 июня в 19:00. Встретиться с участниками экскурсии Юля предлагает встретиться у здания по адресу ул. Свободы, 185а. Цену билета на экскурсию Юля не называет и просит участников заплатить столько, сколько они считают нужным.

Связаться с Юлией можно через её страницу в Инстаграме.